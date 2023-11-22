Україна просить у США радари Sentinel - Politico

Ця техніка важлива для проходження зими.

Україна хоче отримати від Сполучених Штатів Америки радари малої дальності Sentinel. Вони необхідні, аби відстежувати різні ворожі об'єкти. Зокрема, балістику.

Про це повідомляє видання Politico.

Автори матеріалу пишуть, що такий запит пов'язаний із занепокоєнням України щодо можливих чергових ударів по енергетичній інфраструктурі армією Російської Федерації.

Зазначається, що радари ближньої дії Sentinel призначені для відстеження балістичних ракет, тихохідних безпілотників, літаків, вертольотів та інших об'єктів.

Київ нібито заявляє, що цей запит має вирішальне значення, аби пережити зиму. Ці радари можуть забезпечити більше покриття для тих частин країни, які щоденно потерпають російських атак. Радари можуть використовуватися для захисту заводів, де Україна планує виробляти власне озброєння.

Нагадаємо, видання ABC News опублікувало матеріал про те, що після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом зменшилося постачання снарядів Україні. Зазначається, що передавання скоротилося "на понад 30%".

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