Украина просит у США радары Sentinel — Politico

Эта техника важна для прохождения зимы.

Украина хочет получить от Соединенных Штатов Америки радары малой дальности Sentinel. Они необходимы, чтобы отслеживать разные враждебные объекты. В частности, баллистику.

Об этом сообщает издание Politico.

Авторы материала пишут, что такой запрос связан с обеспокоенностью Украины по поводу возможных очередных ударов по энергетической инфраструктуре армией Российской Федерации.

Отмечается, что радары ближнего действия Sentinel предназначены для отслеживания баллистических ракет, беспилотников, самолетов, вертолетов и других объектов.

Киев якобы заявляет, что этот запрос имеет решающее значение для того, чтобы пережить зиму. Эти радары могут обеспечить большее покрытие для тех частей страны, которые ежедневно подвергаются российским атакам. Радары могут использоваться для защиты заводов, где Украина планирует производить собственное вооружение.

Напомним, издание ABC News опубликовало материал о том, что после начала войны Израиля с ХАМАСом уменьшились поставки снарядов Украине. Отмечается, что передача сократилась "свыше 30%".

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