Ракетный удар по Селидово: возросло число погибших

Спасатели до сих пор ищут людей под завалами здания медучреждения.
В городе Селидово Донецкой области возросло количество погибших в результате ракетного удара оккупантов по шахте и местной больнице. Утром 22 ноября известно о двух жертвах.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
"Селидово. Число погибших в результате ракетного удара оккупантов возросло до двух", — говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами медицинского учреждения еще может находиться один человек. К слову, первый погибший – это работник шахты, куда также попал враг.
Спасатели уже разобрали 78 тонн разрушенных строительных конструкций, добавили в МВД.
Напомним, 20 ноября около 23:30 оккупанты ударили ракетами по больнице и шахте в Селидове. Войска РФ нанесли четыре ракетных удара.
Вероятно, захватчики ударили из ракетного комплекса С-300. В результате обстрела контузии и осколочные ранения получили восемь человек