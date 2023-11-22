Ракетный удар по Селидово: возросло число погибших

Спасатели до сих пор ищут людей под завалами здания медучреждения.

В городе Селидово Донецкой области возросло количество погибших в результате ракетного удара оккупантов по шахте и местной больнице. Утром 22 ноября известно о двух жертвах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Селидово. Число погибших в результате ракетного удара оккупантов возросло до двух", — говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами медицинского учреждения еще может находиться один человек. К слову, первый погибший – это работник шахты, куда также попал враг.

В городе Селидово продолжаются поисково-спасательные работы. / Фото: МВД

Спасатели уже разобрали 78 тонн разрушенных строительных конструкций, добавили в МВД.

Напомним, 20 ноября около 23:30 оккупанты ударили ракетами по больнице и шахте в Селидове. Войска РФ нанесли четыре ракетных удара.

Вероятно, захватчики ударили из ракетного комплекса С-300. В результате обстрела контузии и осколочные ранения получили восемь человек

Читайте также: