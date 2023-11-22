Ракетний удар по Селидові: зросла кількість загиблих

У місті Селидове Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по шахті та місцевій лікарні. На ранок 22 листопада відомо про двох жертв.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Селидове. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів зросла до двох", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами медичного закладу ще може перебувати одна людина. До слова, перший загиблий - це працівник шахти, куди також влучив ворог.

У місті Селидове тривають пошуково-рятувальні роботи. / Фото: МВС

Рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, додали в МВС.

Нагадаємо, 20 листопада близько 23:30 окупанти вдарили ракетами по лікарні та шахті у Селидові. Війська РФ завдали чотирьох ракетних ударів.

Ймовірно, загарбники вдарили з ракетного комплексу С-300. Внаслідок обстрілу контузії та осколкові поранення отримали восьмеро людей

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