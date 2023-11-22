Росія обстріляла 12 областей України: які наслідки

Немає жодного дня, коли Росія не обстрілює Україну. За минулу добу під ворожі атаки потрапило 12 областей, є жертви та потерпілі.

Яка ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Уламки одного зі збитих «Шахедів» впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, пошкоджена господарська нежитлова споруда. Пожежа була ліквідована силами ДСНС. Травмованих та загиблих немає.

Житомирщина

Вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони над територією області було збито два дрони-камікадзе. За попередніми даними жертв та постраждалих через падіння уламків немає.

Чернігівщина

За добу - 8 обстрілів (64 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони, використав міномети, зафіксовано використання некерованих авіаційних ракет та FPV дронів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Зранку росіяни здійснили обстріл з РСЗВ Юнаківської громади. Зафіксовано 5 вибухів. Попередньо — без наслідків. Також сьогодні вночі силами ППО в небі Сумщини знищено ворожий БпЛА. Вчора протягом дня зафіксовано 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

Запорізька область

Рашисти гатили по області з усіх видів озброєння, зафіксовано 150 ударів по 23 населених пунктах. 120 артударів припали по території Новоандріївки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Щербаків, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 10 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Кам'янського, 18 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Малим Щербакам, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову. Мирні жителі не постраждали, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури та житлові будинки – надійшло 35 повідомлень про руйнування.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня ворог двічі накривав Нікопольський район артилерією. Скинув боєприпас з БпЛА і вгатив трьома дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Люди цілі.

Від вечора окупанти чотири рази цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. У районному центрі поранені чоловіки 61 та 37 років. Пошкоджені 8 приватних будинків, гараж, авто, газогін. Через понівечені лінії електропередач без світла лишилися понад 1200 родин.

Вдарив агресор і по Марганецькій громаді. Там минулося без постраждалих. Оборонці з ПвК "Схід" збили за добу 3 "Шахеди" над областю.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне Харківського району та Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки, де відбито 3 атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка.

Луганщина

Прифронтові села - під постійним ворожим вогнем, зокрема Макіївка та Невське. З авіації ворог вдарив по Серебрянському лісу. За добу противник здійснив 124 обстріли (514 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби - 6 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, смт Північне, с. Максимільянівка, с. Новобахмутівка, с. Сєверне. Пошкоджено 4 житлових будинки, з них 1 - багатоквартирний.

Одещина

Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П.

На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

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Миколаївщина

Цієї ночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 115 обстрілів (524 снаряди), з них по м. Херсон — 12 обстрілів (46 снарядів).

Рашисти поцілили у райони 33 населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісну будівлю у Херсоні.

Вчора зранку ворог вдарив по Херсону. Поцілили по житловому будинку. Поранення отримав 59-річний чоловік.

У Бериславі під час ворожого артилерійського обстрілу поранення отримав 74-річний чоловік.

Ворог продовжує бити по Херсонщині з авіації: по місту Берислав ворог випустив 12 КАБів. На Бериславський та Каховський район загалом за добу армія рф скинула 28 бомб. У Бериславі було влучання в приватний будинок. Під завалами опинився власник. 65-річний чоловік загинув на місці. Під час обстрілу ще один 57-річний містянин знаходився на вулиці. Він отримав численні травми.

У Новобериславі внаслідок авіаційного обстрілу травми отримав 54-річний чоловік. Також росіяни вкрили вогнем Антонівку. Поранення отримали 62-річний чоловік та 61-річна жінка. Їх доправили до медзакладу з вибуховими травмами. Внаслідок обстрілу с. Тягинка поранень зазнала 78-річна жінка. За добу в області одна людина загинула, 7 - дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада Росія атакувала українські міста дронами-камікадзе та ракетою X-59. Сили протиповітряної оборони знищили усі 14 ворожих дронів.

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