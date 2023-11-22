Россия обстреляла 12 областей Украины: какие последствия

Нет ни одного дня, когда Россия не обстреливает Украину. За минувшие сутки под вражеские атаки попали 12 областей, есть жертвы и пострадавшие.

Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций — читайте в материале ТСН.ua.

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Хмельницкая область

Сегодня ночью во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломки одного из сбитых «шахедов» упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, повреждено хозяйственное нежилое сооружение. Пожар был ликвидирован силами ГСЧС. Травмированных и погибших нет.

Житомирщина

Ночью во время воздушной тревоги силами противовоздушной обороны над территорией области были сбиты два дрона-камикадзе. По предварительным данным жертв и пострадавших из-за падения обломков нет.

Черниговщина

В сутки — 8 обстрелов (64 взрыва). Враг обстреливал Новгород-Северский, Корюковский районы, использовал минометы, зафиксировано использование неуправляемых авиационных ракет и FPV дронов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Утром россияне совершили обстрел из РСЗО Юнаковской общины. Зафиксировано 5 взрывов. Предварительно – без последствий. Также сегодня ночью силами ПВО в небе Сумщины уничтожен вражеский БПЛА. Вчера за день зафиксировано 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская общины.

Запорожская

Рашисты били по области из всех видов вооружения, зафиксировано 150 ударов по 23 населенным пунктам. 120 артударов пришлись по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Луговского, Роботиного, Щербаков, Малиновки, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел.

Враг совершил ракетный удар по Запорожью, 10 РСЗО-обстрелов Роботиного, Малой Токмачки и Каменского, 18 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Новодаровке, Волшебному, Малой Токмачке и Малым Щербакам, а также вгатив. Мирные жители не пострадали, однако поражения потерпели объекты инфраструктуры и жилые дома – поступило 35 сообщений о разрушении.

Днепропетровщина

В течение вчерашнего дня враг дважды покрывал Никопольский район артиллерией. Сбросил боеприпас с БпЛА и устроил тремя дронами-камикадзе. Под ударом были Никополь и Марганецкая община. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Люди целые.

С вечера оккупанты четыре раза целили по Никопольщине из тяжелой артиллерии. В районном центре ранены мужчины 61 и 37 лет. Повреждены 8 частных домов, гараж, авто, газопровод. Из-за изуродованных линий электропередач без света остались более 1200 семей.

Ударил агрессор и по Марганецкому обществу. Там обошлось без пострадавших. Защитники из ПВК "Восток" сбили за сутки 3 шахеда над областью.

Харьковщина

На Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ветеринарному Харьковскому району и Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки, где отражены 3 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка.

Луганщина

Прифронтовые села — под постоянным вражеским огнем, в частности, Макеевка и Невское. Из авиации враг ударил по Серебрянскому лесу. За сутки противник совершил 124 обстрела (514 снарядов).

Донетчина

Под огнем рашистов за прошлые сутки — 6 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, пгт Северное, с.Максимильяновка, с.Новобахмутовка, с.Северное Повреждены 4 жилых дома, из них 1 — многоквартирный.

Одесщина

Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П.

На территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админпостройке и припортовой инфраструктуре. Люди не пострадали.

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Николаевщина

Этой ночью вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 115 обстрелов (524 снаряда), из них по г. Херсон — 12 обстрелов (46 снарядов).

Рашисты попали в районы 33 населенных пунктов области; здания завода, учебного заведения, общежития и магазина в Бериславском районе; офисное здание в Херсоне.

Вчера утром враг ударил по Херсону. Попали по жилому дому. Ранение получил 59-летний мужчина.

В Бериславе во время вражеских артиллерийских обстрелов ранения получил 74-летний мужчина.

Враг продолжает бить по Херсону из авиации: по городу Берислав враг выпустил 12 КАБов. На Бериславский и Каховский район всего за день армия России сбросила 28 бомб. В Бериславе было попадание в частный дом. Под завалами оказался владелец. 65-летний мужчина погиб на месте. Во время обстрела еще один 57-летний горожанин находился на улице. Он получил многочисленные травмы.

В Новобериславе в результате авиационного обстрела травмы получил 54-летний мужчина. Также россияне покрыли огнем Антоновку. Ранения получили 62-летний мужчина и 61-летняя женщина. Их доставили в медучреждение с взрывными травмами. В результате обстрела с. Тяги ранения получила 78-летняя женщина. За сутки в области один человек погиб, 7 – получили ранения.

Напомним, в ночь на 22 ноября Россия атаковала украинские города дронами-камикадзе и ракетой X-59. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 14 вражеских дронов.

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