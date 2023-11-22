Украинский дрон-камикадзе "Мамонт" прошел испытания на оккупантах — видео

Новый дрон-камикадзе "доставил" четыре килограмма взрывчатки в помещение, где прятался враг.

В Херсонской области украинские военные испытали новый отечественный дрон "Мамонт" в боевых условиях. БПЛА "доставил" четыре килограмма взрывчатки в помещение, где находились российские захватчики.

Видео боевой работы дрона показал Telegram-канал "Эскадрон".



Дрон успешно доставил "подарок" в дом, где прятались русские солдаты в населенном пункте Крынки Херсонской области.

Напомним, плацдармы ВСУ на левобережье Херсона заставили россиян паниковать.

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