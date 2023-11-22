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Украинский дрон-камикадзе "Мамонт" прошел испытания на оккупантах — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
289
Время на прочтение
1 мин
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Украинский дрон-камикадзе "Мамонт" прошел испытания на оккупантах — видео

Боевая работа украинского дрона "Мамонт" по оккупантам Херсонской области/Фото: скриншот

Новый дрон-камикадзе "доставил" четыре килограмма взрывчатки в помещение, где прятался враг.

В Херсонской области украинские военные испытали новый отечественный дрон "Мамонт" в боевых условиях. БПЛА "доставил" четыре килограмма взрывчатки в помещение, где находились российские захватчики.

Видео боевой работы дрона показал Telegram-канал "Эскадрон".

Дрон успешно доставил "подарок" в дом, где прятались русские солдаты в населенном пункте Крынки Херсонской области.

Напомним, плацдармы ВСУ на левобережье Херсона заставили россиян паниковать.

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Дрон-камикадзе "Мамонт" прошел испытания на оккупантах

Дрон-камикадзе "Мамонт" прошел испытания на оккупантах

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Дата публикации
Просмотры
289
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