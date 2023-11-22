Представниця США в ООН порівняла Путіна зі Сталіним

Путін, як і його кумир Сталін, намагається заморити голодом українців.

Голова американської делегації в ООН Лінда Томас-Грінфілд порівняла російського диктатора Путіна з колишнім генсеком СРСР Йосипом Сталіним, який вбив мільйони українців, влаштувавши Голодомор.

Про це вона заявила під час засідання Ради з питань нацбезпеки Білого дому, повідомляє Укрінформ.

"Цього місяця ми маємо 90-ті роковини Голодомору, який означає смерть від голоду. Але Путін не зважав, він, швидше, надихнувся. Як і Сталін, Путін використовує продовольство як зброю війни. Як і Сталін, Путін вчинив голод і смерть в Україні. Чому? Тому що Росія розікрала українське зерно, саботувала сільськогосподарські угіддя, бомбардувала українську сільськогосподарську інфраструктуру та портові міста", - зазначила вона.

Томас-Грінфілд заявила, що тоді мільйони українців загинули через жорсткі репресії диктатора Сталіна, який влаштував штучний голод. Вона підкреслила, що це "стало попередженням" того, що може статися, якщо не стримувати жорстокість і тиранію.

Крім того, вона наголосила, що Росія веде війну не лише проти народу України, "вона також веде війну проти вразливих верств населення в усьому світі, які залежать від експорту продовольства з України".

Томас-Грінфілд заявила, що Росія загострила глобальну продовольчу безпеку, оскільки через російське вторгнення виробництво пшениці в країні зменшилося на 35%, ніж до війни.

Разом з тим, вона додала, що попри ці труднощі український народ вистояв і продовжує бути "маяком надії" для найуразливіших верств у світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські комуністи заступилися за священника, який освятив пам’ятник Сталіну та згадали “заслуги перед церквою”.

Крім того, ми раніше інформували, що смерть Сталіна врятувала світ від Третьої світової, але задумами радянського диктатора тепер користується Путін.

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