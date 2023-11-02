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Медведєв пригрозив Польщі втратою державності

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Медведєв пригрозив Польщі втратою державності

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв / Фото: Associated Press

У статті про російсько-польські стосунки поплічник Путіна визнав ставлення РФ до Польщі як до "історичного ворога".

Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв у четвер, 2 листопада, попередив Польщу, що ця країна-член НАТО тепер вважається “небезпечним ворогом” для Росії і що вона може втратити свою державність.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на статтю цього поплічника Путіна про російсько-польські відносини. 

“Ми ставимось до неї [Польщі] саме як до історичного ворога. Якщо немає надії на примирення з ворогом, то Росія повинна мати єдину і жорстку позицію щодо своєї долі. Історія хоча б раз виносила нещадний вирок зарозумілим полякам: якими б амбітними не були плани реваншу, їхній крах може призвести до загибелі польської державності в повному обсязі”, – написав Медведєв. 

Реакції офіційної Варшави на такі заяви одного з рупорів Кремля досі не було.

Війна в Україні підняла і без того напружені відносини між Варшавою та Москвою до нового максимуму.

Польща, яка підтримала Україну після повномасштабного вторгнення РФ, звинувачує Росію в спробах дестабілізувати країну за допомогою дезінформаційних кампаній і шпигунства. Москва натомість засудила те, що вона вважає ворожою позицією Варшави щодо неї та російських інтересів у Польщі.

Медведєв, який під час свого президентства у 2008-2012 роках демонстрував себе ліберальним модернізатором, тепер постає в образі лютого антизахідного кремлівського “яструба”.

Дипломати кажуть, що його висловлювання свідчать про спосіб мислення теперішньої кремлівської еліти.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив на засіданні Радбезу РФ, що західні території нинішньої Польщі – "подарунок Сталіна". 

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Дата публікації
Перегляди
2895
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