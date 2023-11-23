Volvo Trucks представляє оновлений модельний ряд Volvo FL та FE

Середньотоннажні вантажівки Volvo з оновленим дизайном та новими функціями активної безпеки призначені для роботи в міському середовищі, забезпечують ефективні міські перевезення та логістику.

Нові моделі FL і FE мають новий привабливий дизайн з оновленою передньою частиною, виразними світлодіодними фарами і збільшеною емблемою Iron Mark, а також фірмовим літерами логотипу Volvo спереду.

Volvo FL і FE ідеально пристосовані для виконання більшості завдань у жвавому місті, таких як дистрибуція, вивезення сміття та міське будівництво. Нові моделі пропонуються як з дизельними, газовими двигунами так і у повністю електричній версії.

В умовах, коли міста запроваджують чисті міські зони, а компанії підвищують свої прагнення до сталого розвитку, вантажівки з нульовим рівнем викидів, здатні задовольнити всі потреби в міських перевезеннях і логістиці, стають як ніколи актуальними. Аби задовольнити ці вимоги, Volvo Trucks представляє оновлені електричні вантажівки середньої вантажопідйомності – Volvo FL та FE. Потужність зарядного пристрою змінного струму для середньотоннажних електричних вантажівок збільшилася майже вдвічі – до 43 кВт, що скоротило час, необхідний для заряджання батареї, приблизно на 50%. Вони також оснащені нещодавно оновленими акумуляторними батареями, що забезпечують загальний запас ходу до 450 км на одному заряді.

Безпека є ключовим пріоритетом для вантажівок Volvo FL і FE, які зазвичай в умовах жвавого міського трафіку розділять обмежений простір з легковими автомобілями, велосипедистами, мотоциклістами та пішоходами. Ціла низка нових функцій підвищує рівень безпеки як для водія, так і для інших учасників дорожнього руху, і завдяки їм моделі Volvo FL і FE перевершують вимоги Загальних правил безпеки, які набудуть чинності у 2024 році.

Крім того, всі варіанти силових агрегатів Volvo FL і FE, включно з електричними, газовими та дизельними, було оснащено низкою нових функцій, що робить їх ще краще пристосованими для сучасного бізнесу в умовах міста.

Коротко про деякі нові особливості Volvo FL та FE:

Зовнішні дзеркала стали тоншими, щоб водій мав кращий прямий огляд навколишнього простору;

У салоні з'явилося нове світлодіодне освітлення та місце для зберігання речей, що замикається, які покращать робоче середовище;

Volvo FL і FE можуть бути оснащені камерою огляду на 360˚ та/або камерою бічного огляду;

Новий брелок оснащено новими зручними функціями;

Електрична версія має новий електричний інтерфейс відбору потужності;

Доповнення системи безпеки включають виявлення вразливих учасників дорожнього руху, функцію запобігання бічним зіткненням та функцію попередження водія.

Нові моделі Volvo FL і FE можна замовити вже зараз, а їхня доставка почнеться в першій половині 2024 року.

https://www.volvotrucks.com.ua/uk-ua/trucks/trucks/volvo-fe.html

https://www.volvotrucks.com.ua/uk-ua/trucks/trucks/volvo-fl.html