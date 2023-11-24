Відомий український співак став свідком теракту в Дубліні: "Ми чуємо вибухи"

Український співак Артем Пивоваров повідомив, що став свідком теракту у столиці Ірландії Дубліні.

Просто зараз виконавець перебуває на місці подій. Пивоваров з командою їздять з благодійним туром містами Європи і 23 листопада мали дати концерт у Дубліні. Співак записав відеозвернення до шанувальників в Ірландії і повідомив, що був змушений скасувати свій виступ.

"Зараз 23 листопада 20:10 по місцевому часу і ми знаходимось в місті Дублін, де мали проводити благодійний концерт. На сусідній вулиці від нашого майданчика в 100 метрах почалися теракти і протести. Ми чуємо вибухи! Задля безпеки наших слухачів ми разом з адміністрацією майданчику вимушені скасувати концерт. Евакуація з майданчику відбувається не з нашого побажання, це - умова законодавства. Будь ласка, зберігайте спокій", - сказав у відео Пивоваров.

Артем Пивоваров став свідком теракту у Дубліні

Виконавець додав, що концерт у Дубліні він переносить, а дату повідомить найближчим часом.

Нагадаємо, що у четвер 23 листопада вдень у центрі столиці Ірландії Дубліні невідомий чоловік напав на групу людей поблизу однієї зі шкіл. Він був озброєний ножем. Внаслідок нападу поранень зазнали чоловік, жінка і троє дітей. Згодом з'ясувалося, що нападник – алжирець. У місті спалахнули антимусульманські протести. Агресивні мітингувальники виступають проти міграційної політики влади.

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