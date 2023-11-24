Якою буде погода у грудні: прогноз Укргідрометцентру

Менше ніж за тиждень розпочнеться зима.

В середньому у грудні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Спостерігатимуться незначні опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода

За даними синоптиків:

середня місячна температура складатиме 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та у південних областях місцями 0-2 градусів тепла, в Криму до 6° тепла;

абсолютний максимум температури становитиме 10-18 градусів тепла, на Прикарпатті та у південних областях до 20 градусів, на півдні Криму до 25°;

абсолютний мінімум температури – 24-32 градуси морозу, у східних, північно-східних областях та на Прикарпатті місцями 35-38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23 градуси морозу;

середня місячна кількість опадів очікується на рівні 30-66 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 76-139 мм.

У більшості областей утворюється сніговий покрив, додають у центрі, лише на півдні країни це відбувається не кожного року.

Цього грудня температура передбачається від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла), що на 1-1.5 градуса вище за норму. Місячна кількість опадів становитиме 34-79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми.

Раніше синоптики повідомили, коли та де в Україні очікувати негоду.

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