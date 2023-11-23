До України йдуть сильні снігопади та дощі: синоптики повідомили, коли та де очікувати негоду

До України йде негода. В деяких регіонах нашої держави синоптики прогнозують сильні снігопади та дощі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Так, за інформацією синоптиків, 26 та 27 листопада у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та столиці очікуються сильні снігопади.

Водночас в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Приріст снігового покриву може сягнути 20-30 см, місцями 40-50 см. Очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

“В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі. У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм. Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки. Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що українські полярники показали білі ночі в Антарктиці.