В Пермі евакуювали аеропорт через підозрілу посилку (фото)

В ній виявили предмети, схожі на гранати.

В російській Пермі евакуювали людей з аеропорту, оскільки там помітили підозрілу посилку. В пакунку виявили предмети, схожі на гранати.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, в підозрілій посилці, через яку евакуювали відвідувачів аеропорту, виявили предмети, схожі на гранати. Їх побачили за допомогою інтроскопа. На місце події викликали вибухотехників.

Нагадаємо, що американські аналітики оцінили можливе передавання Іраном ракет Росії.

Читайте також: