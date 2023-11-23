В партії "За Майбутнє" обраний новий голова – Тарас Батенко

У партії "За Майбутнє" змінився голова – замість Ігоря Палиці, її очолив Тарас Батенко. Таке рішення було ухвалено на всеукраїнському з’їзді.

Як повідомляється на фейсбук сторінці партії, з початку війни Ігор Палиця прийняв рішення піти з публічної політики, і сконцентрувався на роботі благодійного фонду, допомозі армії, переселенцям та малозабезпеченим.

"Новообраний голова Тарас Батенко – досвідчений політик, депутат двох скликань Парламенту, секретар комітету Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Так як Батенко очолює депутатську групу "Партія "За майбутнє" в Парламенті, для однопартійців та колег це виправдане часом і обставинами рішення сьогодні", - йдеться в повідомленні.