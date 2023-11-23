В партии "За майбутнє" избран новый глава – Тарас Батенко

В партии "За майбутнє сменился председатель – вместо Игоря Палицы, ее возглавил Тарас Батенко. Такое решение принято на всеукраинском съезде.

Как сообщается на фейсбуке на странице партии, с начала войны Игорь Палица принял решение уйти из публичной политики, и сконцентрировался на работе благотворительного фонда, помощи армии, переселенцам и малоимущим.

"Новоизбранный председатель Тарас Батенко – опытный политик, депутат двух созывов Парламента, секретарь комитета Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. Так как Батенко возглавляет депутатскую группу "Партия "За майбутнє" в парламенте, для однопартийцев и коллег это оправдано временем и обстоятельствами решение сегодня", — говорится в сообщении.