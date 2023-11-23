Американські аналітики оцінили можливе передавання Іраном ракет Росії

Іран постачає до Росії баражуючі бомби різного типу, а також може передати балістичні ракети малої дальності. Зокрема, про це днями заявили у США.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW наголошують, що спостерігали, як російські сили все частіше використовують баражуючі бомби. Зокрема, модифіковані авіабомби ФАБ-500, КАБ-500 і РПК-500 на Лиманському та Херсонському напрямках. Зазначається, що Іран виробляє різноманітні баражуючі бомби всередині країни. Наприклад Ghaem, далекобійні Yasin, Sadid і Balaban. Тегеран зазвичай використовує ці бомби з різними платформами безпілотників, ймовірно, і з Shahed-131/136, які вони постачають до РФ.

Слід зауважити, що один російський військовий блогер раніше поділився заявами про те, що літаки Су-25 можуть бути сумісні з іранськими баражуючими бомбами. Іран представив кілька варіантів таких бомб на форумі "Російська армія-2023" у Москві в серпні 2023 року та, можливо, під час візиту російського міністра оборони Сергія Шойгу до Тегерана у вересні 2023 року.

Крім того, у Вашингтоні заявляли, що Іран також продовжує постачати Росії безпілотники та артилерійські боєприпаси. В українському ГУР також зауважують, що країна може продовжувати надсилати невеликі партії безпілотників Shahed-131/136 до РФ, незважаючи на активізацію зусиль щодо внутрішнього виробництва таких БпЛА.

Раніше ISW оцінював, що Іран і Росія можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії обмежень ООН на ракети проти експорту іранських ракет і пов’язаних з ракетами технологій 18 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, координатор Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: є факти, що вказують на посилення співпраці між Росією та Іраном. З його слів, Тегеран надає РФ значну кількість БПЛА, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів. Усю цю зброю РФ використовує для атак проти України.

В адміністрації президента-диктатора РФ Володимира Путіна відреагували на заяви США про можливе постачання Іраном балістики до країни. Зокрема, у Кремлі наголосили, що військово-технічні зв’язки між двома країнами розвиваються.

Читайте також: