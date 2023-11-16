Іран наблизився до виробництва трьох атомних бомб — ЗМІ

Водночас Тегеран все ще перешкоджає діяльності МАГАТЕ з ключових питань.

Згідно з визначенням Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран має достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, близького до збройового, для трьох атомних бомб.

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Reuters.

"Іран постійно підвищує рівень збагачення урану, але не в змозі надати Міжнародному агентству з атомної енергії необхідну інформацію, створює виклик як для агентства, так і для західних держав, які неодноразово закликали Іран змінити курс", - повідомляє джерело.

Фахівці зазначили, що в Ірану достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, для створення трьох ядерних бомб.

"Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні", - пише Reuters.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі направив лист до Ірану з проханням переглянути це питання. У відповідь Іран зазначив, що "вивчає можливості задовольнити запит"

За словами ексглави об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, Іран здатний розробити ядерну зброю вже за кілька місяців, проте Штати не дадуть йому цього зробити.

Нагадаємо, ще 19 лютого 2023-го 19 лютого, МАГАТЕ повідомило, що обговорює з Іраном результати діяльності агентства з перевірки та проінформує свою раду директорів у разі необхідності. Вже тоді в Ірані оголосили про технічну готовність виготовити ядерну бомбу.

Читайте також: