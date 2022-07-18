В Ірані заявили про технічну можливість створити ядерну бомбу

Іран має технічні засоби для виготовлення ядерної бомби, але не ухвалив рішення про її створення.

Після того, як президент США Джо Байден завершив свою чотириденну поїздку до Ізраїлю та Саудівської Аравії, в Ірані оголосили про технічну готовність виготовити ядерну бомбу.

Як передає Reuters, про це заявив у неділю, 17 липня, катарському телебаченню al Jazeera Камал Харразі, старший радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

“За кілька днів ми змогли збагатити уран до 60%, і ми можемо легко виробляти збагачений уран на 90%... Іран має технічні засоби для виготовлення ядерної бомби, але не ухвалив рішення про її створення”, – сказав Харразі.

Коментар Харразі став рідкісним підтвердженням того, що Іран може мати інтерес до ядерної зброї, що він раніше заперечував.

Іран стверджує, що переробляє уран лише для цивільних енергетичних цілей, але збагачує його до 60%, що значно перевищує обмеження в 3,67% згідно з ядерною угодою Тегерана зі світовими державами 2015 року. Для ядерної бомби придатний уран, збагачений до 90%.

Іран обіцяє не порушувати міжнародну угоду, якщо Сполучені Штати скасують санкції та знову приєднаються до неї.

Загальний план відновленої угоди був узгоджений у березні 2022 року - після 11 місяців непрямих переговорів між Тегераном і адміністрацією Байдена у Відні.

Але переговори зірвалися через перешкоди, включно з вимогою Тегерана, щоб Вашингтон надав гарантії, що жоден президент США не відмовиться від угоди. Такої обіцянки Байден дати не міг, оскільки ядерна угода є необов’язковою політичною домовленістю, а не юридично обов’язковим договором.

Нагадаємо, на іранському підземному заводі Фордо відновили виробництво збагаченого урану в установці, оснащеною більш передовими пристроями.

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