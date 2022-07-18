Біля побережжя Чорного моря можуть з'явитися міни: у чому причина

Окрім небезпеки від ворожих мін, існує також загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря.
Дводенний шторм у Чорному морі може стати причиною появи біля берегів України ворожих морських мін.
Про це повідомили у підсумковому зведенні за 17 липня у пресслужбі Оперативного командування "Південь".
Українські військові попередили, що мінна небезпека в прибережних зонах підвищена, оскільки через шторм міни можуть дрейфувати, зокрема до берега.
У повідомленні також йдеться про збереження ракетної загрози з боку російських окупантів.
"У Чорному морі знову підстерігають два ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр", а також три великі десантні кораблі”, - повідомили в ОК “Південь”.
Нагадаємо, українські штурмовики двічі завдали удару по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду на Херсонщині.
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