Країни ОПЕК можуть наростити видобуток нафти — Держдеп США

Саудівська Аравія, ОАЕ і Кувейт мають невикористані потужності, які можуть забезпечити більший видобуток сирої нафти і зменшити ціни на пальне.

Після візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії, у Державному департаменті заявили про те, що країни ОПЕК мають можливості збільшити видобуток нафти.

Про це повідомив в ефірі CBS старший радник Держдепу з питань енергетики Амос Гохштайн, який супроводжував американського президента в його поїздці на Близький Схід.

“Виходячи з того, що ми почули під час поїздки, я цілком упевнений, що ми побачимо ще кілька кроків у найближчі тижні”, - сказав він.

Водночас дипломат не уточнив, на скільки саме можна збільшити видобуток, але зауважив, що це стосується не тільки Саудівської Аравії, але й інших членів Організації країн експортерів нафти (ОПЕК) — насамперед, ОАЕ і Кувейту.

“Не говоритиму, наскільки великі потужності, що не використовуються, але вони є, - зауважив він.

Гохштайн цього тижня супроводжував президента США Джо Байдена у поїздці Близьким Сходом. Під час візиту до Саудівської Аравії Байден заявив, що очікує від Ер-Ріяда подальших кроків щодо збільшення постачання нафти до США.

В опублікованій на сайті Білого дому спільній заяві сторін йшлося про те , що королівство зобов'язалося “підтримувати баланс світового нафтового ринку для сталого економічного зростання”.

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Перед візитом до Саудівської Аравії американський лідер написав статтю для The Washington Post, в якій наголосив на важливості енергетичних ресурсів королівства для пом'якшення наслідків російської військової операції в Україні.

Підвищення цін на бензин у США до максимумів за понад 40 років сприяє інфляції та підриває його рейтинги в опитуваннях громадської думки.

Водночас міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що на суботньому американо-арабському саміті не обговорювали нафту. Він сказав, що ОПЕК+ продовжить оцінювати ринкові умови та робитиме все необхідне. Наступне засідання ОПЕК+, до якого також входить Росія, відбудеться 3 серпня.

Байден вирушає на Близький Схід - хоче домовитися про збільшення видобутку нафти

Нагадаємо, рішення Саудівської Аравії збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів, до 13 млн на день, допоможе дещо знизити світові ціни, а також зменшити російські прибутки.

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