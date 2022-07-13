Байден вирушив на Близький Схід: названа причина візиту

В умовах, коли його особистий рейтинг похитнувся, а ціни на пальне зростають, Байден має намір зокрема відвідати Саудівську Аравію, з якою раніше мав напружені стосунки. А тепер - хоче домовитися про збільшення видобутку нафти. Водночас у Білому домі наголошують - ці проблеми не вплинуть на підтримку України. Там розсекретили чергову порцію розвідувальної інформації, яка говорить про те, що Росія подалася за воєнною допомогою до Ірану - ця країна, найімовірніше, постачатиме Росіі бойові дрони.

Відвідини Саудівської Аравії викликає найбільше запитань, адже під час виборчої кампанії Байден обіцяв зробити цю країну вигнанцем, через кричущу ситуацію там із правами людини, зокрема відомий факт вбивства у 2018 році дисидента Джамаля Хашшогі, організацію якого перекладають на Ер- ріяд. Але зараз, коли ситуація складається таким чином, що саудити можуть бути корисними для збільшення видобутку нафти і відповідно зменшення цін на пальне, Білий дім організовує цей візит і зустріч із саудівським кронпринцем і фактичним правителем Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом. Саудити разом із Росією входять до групи ОПЕК+ і мають обмеження на видобуток нафти. Але, очевидно Байден, хоче цю ситуацію переломити і до речі, під час нещодавнього саміту Групи семи камери випадково зафіксували розмову Байдена і президента Франції Макрона, останній сказав, що вже подзвонив саудівському кронпринцу і той сказав, що може дещо збільшити видобуток.

Ньйю-Йорк Таймс також днями писала, що ще однією темою візиту Байдена на Близький Схід, про яку публічно, звичайно не говорять, буде пошук зброї радянських зразків для України. Напередодні Салліван коментував також ситуацію на фронті і повторив: від своїх слів про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, Байден не відмовляється. Дії Росії він не вважає успішними, адже єдине, чого вона досягла - це загарбання територій на Сході, до того ж дуже високою ціною. Одним з індикаторів ситуації, в якій перебуває російська армія, є те, що вони звернулися за допомогою тепер вже до Ірану. Згідно із розсекреченими даними розвідки, росіяни попросили в Ірану бойові дрони. І до речі, наступного тижня, Путін зустрічатиметься з президентом Ірану - це, до речі, буде зустріч керівників двох найбільш підсанкційних держав у світі.

Уряд Ірану готується надати Росії до кількох сотень безпілотників, включно із тими, що можуть нести зброю, у прискореному графікові. Крім того, Іран готується навчати російські сили використовувати ці дрони, навчання має розпочатися вже на початку липня. Незрозуміло, чи Іран уже поставив будь-який із цих безпілотників Росіі, але це лише один приклад того, як Росія шукає в таких країнах, як Іран, можливості, які може використати.

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Хоча іранські безпілотники, як відомо, не мають попит у військових у всьому світі, вони становлять серйозну загрозу для його противників. Вони були невід’ємною частиною військової стратегії Ірану і привернули увагу американських чиновників. Минулого року генерал Кеннет Ф. Маккензі-молодший, головнокомандувач США на Близькому Сході, заявив Конгресу, що іранські безпілотники «є новою та складною загрозою для наших збройних сил та сил наших партнерів і союзників». Вперше після Корейської війни "ми діємо без повної переваги в повітрі", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив бажання того, аби його американський колега Джо Байден прибув до України. За його словами, очільник Білого дому нібито не проти відвідати нашу країну. Втім, існує низка безпекових моментів.

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