"Саме так і закінчиться війна": Подоляк погодився з прогнозом Буданова щодо термінів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк погодився з прогнозом голови розвідки Кирила Буданова про те, що більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року й Україна поверне Донбас і Крим.

Подоляк також наголосив на неприпустимості того, щоб Росія контролювала бодай якусь територію України.

Про це радник керівника ОП розповів в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазов’я".

"Прогнози Буданова абсолютно об’єктивні й абсолютно доречні. Саме так і закінчиться війна. Війна закінчиться у будь-якому разі на умовах України й у будь-якому разі з поверненням території України", – заявив Подоляк.

Він також сказав, що в разі, якщо Росія контролюватиме бодай якісь території України, вони стануть плацдармом для подальшої ескалації.

"Лише програш Росії в Україні, такий значний, вагомий, відчутний, тобто коли вона піде з території України, дозволить Росії піти шляхом перетворення всередині країни, розвантаживши у такий спосіб системи глобальної безпеки від тих ризиків, які генерує путінська еліта Росії", – висловив переконання радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, в середині травня Буданов сказав, що війна в Україні переломного моменту досягне в серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись. Голова розвідки також впевнений, що українська влада буде відновлена "на всіх наших територіях, які ми втратили, включно з Донбасом та Кримом".

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