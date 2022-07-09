Росіяни обстріляли батьківщину Зеленського

Про обстріл повідомив керівник ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - зазначив Вілкул у соцмережах.

Зазначимо, що вранці 9 липня росіяни також обстріляли Кривий Ріг. Поцілили в Інгулецький район міста. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах.

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