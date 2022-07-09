Росіяни обстріляли батьківщину Зеленського

У суботу, 9 липня, росіяни обстріляли Радушне біля Кривого Рогу Дніпропетровської області - батьківщину президента України Володимира Зеленського.
Про обстріл повідомив керівник ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - зазначив Вілкул у соцмережах.
Зазначимо, що вранці 9 липня росіяни також обстріляли Кривий Ріг. Поцілили в Інгулецький район міста. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах.
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