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Росіяни обстріляли батьківщину Зеленського

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Росіяни обстріляли батьківщину Зеленського

Фото: Фото з відкритих джерел

У суботу, 9 липня, росіяни обстріляли Радушне біля Кривого Рогу Дніпропетровської області - батьківщину президента України Володимира Зеленського.

Про обстріл повідомив керівник ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - зазначив Вілкул у соцмережах.

Зазначимо, що вранці 9 липня росіяни також обстріляли Кривий Ріг. Поцілили в Інгулецький район міста. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах. 

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