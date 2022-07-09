Окупанти обстріляли "Градами" Кривий Ріг: загинула жінка

Армія країни-агресорки Росії не припиняє обстрілювати міста та села Дніпропетровщини.
У суботу вранці, 9 липня, російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Обстріл російських військових забрав життя 41-річної жінки. Крім того, внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали скалкові поранення. Їх шпиталізували до медзакладу.
Росіяни також пошкодили школу і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.
Як повідомлялося, російські окупанти протягом 8 липня влаштували низку обстрілів по районах Сумської області. Було зроблено понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо). Внаслідок ворожих атак є постраждалий.
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