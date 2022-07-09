9 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

9 липня 2022 року – субота. 136-й день війни Росії проти України. 190-й день року. Яке сьогодні, 9 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

9 липня - Міжнародний день знищення зброї. Подія була започаткована 2001 року Організацією Об'єднаних Націй. Вона пов'язана з негативними наслідками довготривалих боїв в країнах, які розташовані на південному сході Європи. Після завершення збройних конфліків в цих державах відмічалася велика кількість зброї, яка перевищувала потребу і могла використовуватися проти населення. Щоб запобігти незаконному потоку зброї країни-члени ООН підписали Регіональний план боротьби з адмірним накопиченням та незаконним розповсюдженням зброї.

9 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

9 липня - день пам'яті преподобного Давида Солунського / Фото: commons.wikimedia.org

9 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Давида Солунського. Це був грецький святий, який прийняв постриг у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. В другі половині V століття він оселився в курені в місті Салоніки. Там він провів понад 70 років.

Пам’ятні дати 9 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 9 липня:

1357 рік — король Карл IV закладає в Празі Карлов міст через Влтаву;

1686 рік — сім європейських держав створюють Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі;

1789 рік — Національні збори у Королівстві Франція проголошують себе Установчими;

1811 рік — сталася велика пожежа на Подолі у Києві;

1816 рік — Аргентина оголошує незалежність від Іспанської імперії;

1877 рік — пройшов перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем якого став Спенсер Гір;

1900 рік — королева Вікторія схвалює Закон про утворення Австралійської федерації;

1955 рік — засновано Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку;

1955 рік — знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" зайнмає перше місце в Американському чарті "Білбоард";

1961 рік — у Вінніпегу (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;

1972 рік — в околицях села Хрестище (Харківська область) проводять перший в Україні ядерний вибух (підземний);

2002 рік — Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворюється в Африканський союз;

2006 рік — фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині, на якому Італія перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу;

2018 рік — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписується угода про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 липня

Які сьогодні іменини: Давид, Іван, Денис, Павло, Тихон, Вероніка.

9 липня народилися:

1882 рік — український історик Михайло Слабченко;

1931 рік —поет і прозаїк, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень Ігор Калинець;

1942 рік — український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів Євген Мамут;

1943 рік — український науковець, державний та політичний діяч, дипломат Сергій Комісаренко;

1947 рік — український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності Анатолій Кочерга.

Погода на 9 липня

9 липня в Києві ясно, опадів не передбачається. У Львові сонячна погода, без опадів. У Харкові невелика хмарність, але без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +24 вдень та +15 вночі. У Харкові +28 вдень та +17 вночі. В Одесі +29 вдень та +20 вночі.