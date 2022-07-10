10 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

10 липня 2022 року – неділя. 137-й день війни Росії проти України. 191-й день року. Яке сьогодні, 10 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

10 липня - День рибалки в Україні. Подія припадає щорічно на другу неділю липня. Це професійне свято, яке було встановлено 22 червня 1995 року, щоб привернути увагу суспільства до робітників рибного господарства.

А ще 10 липня - День племінників і племінниць. Неофіційна сімейна подія, яка була запроваджена у соціальній мережі Facebook 2010 року. Головна її мета - привернути увагу тіток та дядьків до улюбленних племінників та племінниць.

Також 10 липня - День народження футбольного свистка. Саме цього дня 1878 року вперше у Великій Британії використали свисток під час футбольного матчу. Суддею тоді був поліціянт, який свиснув у свій свисток, щоб привернути увагу.

10 липня - День "не наступіть на бджолу". Важлива, хоч і неофіційна екологічна подія, яка була створена для привернення уваги людства до важливої ролі бджіл в світі.

А ще 10 липня - День пікніка з плюшевим ведмедиком. Дуже позитивна подія, яка дуже популярна в Канаді, США та Австралії. З'явилася вона на честь композиції 1907 року "Teddy Bear’s Picnic" (у перекладі з англійської - пікнік плюшевих ведмедиків).

Також 10 липня - День Ніколи Тесли. Саме цього дня 1856 року народився видатний фізик із Сербії, раціоналізатор, інженер та винахідник, який подарував світу чимало винходів в галузі електротехніки та електрики.

10 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

10 липня - день пам'яті преподобного Самсона / Фото: commons.wikimedia.org

10 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Самсона. Він жив в V-VI століттях та походив із знатного і дуже багатого роду. В юності почав вивчати лікарську справу, але його батьки померли і він отримав великий спадок. Всі кошти він пожертвував бідним, а сам переселився в Константинопіль, де облаштував собі невеликий будинок. Він приймав там хворих, але не брав з них жодної оплати.

Пам’ятні дати 10 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 10 липня:

1547 рік — у Королівстві Франція проходить остання офіційно дозволена королем дуель;

1609 рік — німецькі католицькі князі створюють Католицьку лігу для боротьби з Реформацією;

1651 рік — під Берестечком закінчується битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом;

1878 рік — в Англії футбольний арбітр вперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);

1943 рік — війська Великої Британії та США висаджуються на острові Сицилія;

1949 рік — внаслідок землетрусу гине таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 000 осіб;

1985 рік — французькі спецслужби затоплюють корабель Rainbow Warrior, що належав організації "Грінпіс";

1991 рік — вночі цього дня невідомі підривають два пам'ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.);

1994 рік — Леонід Кучма стає Президентом України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 липня

Які сьогодні іменини: Іван, Георгій, Ігнат, Марк, Лука, Мартин, Самсон, Іванна.

10 липня народилися:

1947 рік — український письменник Андрій Дмитрук;

1955 рік — український футболіст, тренер Леонід Буряк;

1980 рік — українська художниця Анна Діденко;

1982 рік — український танцівник Влад Яма.

Погода на 10 липня

10 липня в Києві невелика хмарність, опадів не передбачається. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі мінлива хмарність, опадів не буде.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +25 вдень та +14 вночі. У Харкові +28 вдень та +18 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.