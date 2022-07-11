11 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

11 липня 2022 року – понеділок. 138-й день війни Росії проти України. 192-й день року. Яке сьогодні, 11 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
11 липня - Міжнародний день містян. Неофіційна, але досить важлива подія, яка щороку припадає на другий понеділок липня. Її головна мета - привернути увагу жителів міст до їхнього способу життя та проблем.
А ще 11 липня - Всесвітній день шоколаду. Існує твердження, що першими почали виготовляти шоколад ацтеки, вони називали його "їжа богів". 1519 року першовідкривач і конкістадор Ернан Кортес прибув до Мексики, де вперше спробував шоколадний напій. Кортес і його земляки назвали напій "чорним золотом" і відправили до Європи. Шоколадний напій високо цінувався євпропейськими королями.
Також 11 липня - Всесвітній день народонаселення. Подія була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 1989 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1987 року відбулося перевищення кількості населення планети відмітки у 5 мільярдів осіб.
11 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі
11 липня в церковному календарі – перенесення мощей безсрібників Кира й Івана. Вони були ранньохристиянськими мучениками, єгипетськими бійцями та лікарями. Кір жив у містечку Олександрія в III столітті за часів правління імператора Діоклетіана. Він був лікарем, який завжди приймав у себе бідних і не брав з них грошей за лікування. Бог наділив його даром лікувати молитвою. Пізніше до нього приєднався військовий Іван і вони разом попрямували до Єгипта, щоб підтримати благочестиву діву Афанасію та її трьох діточок. Але чоловіків посадили до в'язниці, а потім вбили клинком.
Пам’ятні дати 11 липня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 11 липня:
- 1533 рік — Папа Климент VII оголошує, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучує короля від церкви;
- 1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкриває Ґренландію;
- 1700 рік — засновують Берлінську академію наук;
- 1888 рік — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;
- 1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;
- 1944 рік — засновують Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;
- 2008 рік — Компанія "Apple Inc." відкриває iPhone App Store;
- 2014 рік — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля гине 36 українських військових.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 липня
Які сьогодні іменини: Герман, Василь, Григорій, Йосип, Іван, Сергій.
11 липня народилися:
- 1939 рік — український поет-шістдисятник Борис Нечерда;
- 1969 рік — український письменник, філософ Олег Гуцуляк.
Погода на 11 липня
11 липня в Києві мінлива хмарність, опадів не передбачається. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі невелика хмарність, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +25 вдень та +15 вночі. У Харкові +28 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.