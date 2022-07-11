У Стамбулі потужна повінь затопила 134 будинки: понад 90 мешканців відселили

Про це йдеться в заяві губернаторства провінції Стамбул, - пише Укрінформ.

У 18 районах від повені постраждали 134 житлові будинки, три фабрики, та мечеть.

91 людину з пошкоджених будинків розмістили у студентському гуртожитку.

Роботи з очищення території та відкачування води тривають, в них залучені рятувальники, працівники комунальних служб, водолази, представники Червоного Півмісяця. Держава почала надавати фінансову допомогу постраждалим.

Як повідомлялося, в Італії у понеділок, 4 липня, оголосили надзвичайний стан у районах, що оточують річку По, на яку припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва та яка страждає від найсильнішої посухи за останні 70 років.

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