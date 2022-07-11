У Стамбулі потужна повінь затопила 134 будинки: понад 90 мешканців відселили

Унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, у Стамбулі затоплено 134 житлові будинки.
Про це йдеться в заяві губернаторства провінції Стамбул, - пише Укрінформ.
У 18 районах від повені постраждали 134 житлові будинки, три фабрики, та мечеть.
91 людину з пошкоджених будинків розмістили у студентському гуртожитку.
Роботи з очищення території та відкачування води тривають, в них залучені рятувальники, працівники комунальних служб, водолази, представники Червоного Півмісяця. Держава почала надавати фінансову допомогу постраждалим.
Як повідомлялося, в Італії у понеділок, 4 липня, оголосили надзвичайний стан у районах, що оточують річку По, на яку припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва та яка страждає від найсильнішої посухи за останні 70 років.
Читайте також:
- Поіржавіла Ейфелева вежа потребує капітального ремонту
- У США може зникнути одна з найбільших річок у країні
- Жертви зміни клімату: обвал льодовика у Альпах спричинив загибель 6 людей (відео)