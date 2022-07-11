Астрологічний прогноз на 11 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке починання принесе успіх, тож – незважаючи на вихідний день – варто братися до нових, зокрема й домашніх справ.

Символ дня: змія, яка хапає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кровотворна система.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають довго, тому під час їхнього лікування потрібні наполегливість і терпіння, важливо також дослухатися до рекомендацій лікаря. Лікарські препарати необхідно вживати з обережністю – у цей час вони швидко всмоктуються у кров, тому небезпечно перевищувати дозування.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі розкажуть про проблеми, які необхідно вирішити людині, а також підкажуть про те, як це краще зробити.

Афоризм дня: "Поговоріть з людиною про неї, і вона слухатиме вас годинами" (Бенджамін Дізраелі).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Оргус – допомагає шукати та знаходити друзів.

Магія і містика дня: можна і треба опрацьовувати карму, роблячи добрі справи тим, хто їх потребує.

Табу дня: не можна подорожувати – будь-яка поїздка таїть у собі прикрощі.

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