Фінансовий гороскоп на липень 2022 року

У плані фінансів та професійної сфери місяць неоднозначний. У цей період більше виявлені почуття та емоції, а не практичність та розважливість. Планетарні енергії не сприяють матеріальним справам, змушують жити сьогоденням, але із постійним огляданням на минуле.

Прагнення стабільності становища не сприяє розвитку та заробіткам, однак, інакше в липні 2022 не вдається. Обставини змушують зупинитися, розібратися зі своїми цілями, зайнятися громадськими питаннями. І це може бути найкращим розподілом часу на найближчий місяць, оскільки прориву у матеріальних справах очікувати поки що не варто. Але це слушний час для того, щоб набратися сил і енергії для активної роботи наприкінці літа - початку осені.

Зараз важливо пристосуватися до життєвих умов, що склалися, і правильно оцінити свої можливості в соціальному плані. Активність та зусилля у питаннях грошей та кар'єри не приведуть до бажаних результатів, а будь-яка невдача надовго позбавить впевненості у собі і навіть може спричинити серйозні психологічні проблеми.

Однак, не варто "сидіти склавши руки" - отримуйте нову інформацію, навчайтеся, подорожуйте - у майбутньому це сприятиме матеріальному успіху. У липні 2022 року багато людей змушені інакше вибудовувати свої взаємини з грошима, відбувається переоцінка цінностей, на перший план виходить духовне, а не матеріальне.

Цього місяця творчий потенціал посилюється в рази - можливо, саме улюблене заняття подарує вам не лише радість, а й гроші. Чудово працює принцип колективної енергетики - саме спільно можна зробити щось дуже важливе, корисне для багатьох людей, до того ж ще й отримати матеріальну винагороду.

Найперспективніші напрями найближчим часом у плані заробітків, хоч і невеликих - все, що стосується домашнього інвентаря та господарського приладдя, також психологічні та психіатричні види зайнятості, творчі професії. Можна розпочати довгостроковий проєкт, зробити хороший старт у бізнесі, пов'язаному із сучасною, високотехнологічною наукою та технікою.

Важливо пам'ятати головне правило: якщо хочете багато заробляти, навчіться дотримуватися порядку дня! Адже запорука ефективної діяльності, яка приносить матеріальне задоволення, саме у правильному відпочинку!

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ОВЕН

Гроші приходять із перевірених джерел, у вигляді невеликих премій та бонусів за раніше виконану роботу. Для вас липень - період створення фундаменту, прихованої роботи, яка принесе свої плоди вже незабаром. У другій половині місяця з'являться нове захоплення, гобі, цікаве заняття, яке може стати новим видом заробітку.

ТЕЛЕЦЬ

Нові знайомства та ділові зв'язки відкривають можливості заробити певну невелику суму грошей або отримати замість послуги ті чи ті предмети під час товарообміну. Якщо ви плануєте відкрити свою справу, найдоступніші сфери для отримання швидких результатів - напрямки, пов'язані з логістикою, доставкою товару, харчовою промисловістю.

БЛИЗНЯТА

Перша половина липня вимагатиме від вас великих енергетичних витрат, наполегливої праці, але ваші старання будуть винагороджені. У третій декаді місяця ви отримаєте результат від докладених зусиль і, можливо, зміните напрям професійної діяльності. Успіх багато в чому залежить від того, наскільки сміливо ви озвучуватимете свої інтереси.

РАК

Гроші цього місяця для вас - не проблема, з різних джерел прийде саме стільки, скільки потрібно. Однак, якщо розумно плануєте свої витрати, справді необхідні вам. Постарайтеся відпочити в липні - адже ви цього заслужили! Не заощаджуйте на собі, а також не варто знижувати якість своєї роботи, віддаючи перевагу дешевим матеріалам.

ЛЕВ

Минули невдачі - позаду! Ви на порозі важливих змін у професійній сфері. Настав час поповнити свій багаж знань - вони обов'язково дадуть матеріальні плоди. Вкладайте в себе, оновлюйте обладнання та техніку - все дуже скоро окупиться, і ви зможете успішно вирішити свої давні фінансові питання.

ДІВА

Намагайтеся доводити справи до логічного завершення, як би складно вам не давався цей процес. Час подолання труднощів, випробування на стресостійкість. Несприятливий час для звільнення, пошуку роботи та співбесід. Успіх у фінансових питаннях залежить від добродушності у взаєминах із діловими партнерами.

ТЕРЕЗИ

Посилюються ваші здібності впливати на оточення, координувати дії інших людей, проникати в суть речей та явищ за допомогою інтуїції. Ваші приховані таланти допоможуть вам заробити! Або, як мінімум, ви виявите, що є багато сфер, де зможете проявити себе та привернути увагу потрібних вам людей.

СКОРПІОН

У якийсь момент ви можете відчути, що ваш фінансовий добробут більше неможливий там, де ви вже тривалий час. Рушійна сила всіх ваших дій - бажання знайти нову цікаву сферу, яка передбачає живий контакт із людьми. Важливо якнайчастіше бути в суспільстві - вас помітять і вам зроблять вигідну пропозицію.

СТРІЛЕЦЬ

Період інтенсивної діяльності та матеріальної відповідальності. Будь-які справи, спільна робота, починання, пов'язані з партнерами здалеку та із зарубіжжям, будуть дуже ефективними у фінансовому плані. Не проґавте сприятливий період - у першій половині 2023 року ви отримаєте результати, які перевершать усі ваші очікування.

КОЗОРІГ

Дисципліна та самообмеження зараз особливо важливі - це допоможе правильно розподілити свої ресурси та отримати максимальну вигоду до кінця 2022 року. Праця, робота, виконання боргу - це зараз на передньому плані, але швидкого прибутку чекати не варто. Успіх зараз полягає в тому, щоб знайти нових партнерів, яким потрібний ваш професійний досвід.

ВОДОЛІЙ

Ви заслужили на радість життя чудовою роботою, тому настав час відволіктися від матеріальних питань і зайнятися тим, що подобається. Намагайтеся не робити різких рухів, не ухваювати кардинальних рішень - навіть якщо нинішній стан справ вас особливо не задовольняє, до кінця місяця ви знайдете собі прибуткове заняття.

РИБИ

Спокійно прийміть труднощі у професійній сфері - вони допоможуть вам виробити твердість характеру і силу волі. Як результат - увага до вас з боку інших людей та пропозиції щодо взаємовигідної співпраці. Якщо ви зараз далеко від дому, від ділових партнерів, придумаєте оригінальний спосіб усунути грошові проблеми.

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