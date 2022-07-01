Російські окупанти вбили в Україні 343 дитини - Офіс генпрокурора

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 343 дитини, понад 635 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 1 липня 2022 року понад 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 343 дитини загинуло та понад 635 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 339, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

У ніч проти 1 липня війська країни-агресорки здійснили ракетний обстріл Бєлгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей - 4 та 17 років.

28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури м. Лисичанськ Луганської області загинула дівчинка 13 років.

29 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Павлівка Мар'їнського району Донецької області поранено 5-річного хлопчика.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти, з них 215 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 128-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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