У Миколаєві пролунали вибухи: не нехтуйте повітряною тривогою

У Миколаєві лунають вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перший прозвучав о 4:02.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
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