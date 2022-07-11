У Миколаєві пролунали вибухи: не нехтуйте повітряною тривогою

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перший прозвучав о 4:02.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

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