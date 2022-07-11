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У Харкові лунають вибухи - ЗМІ

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У Харкові лунають вибухи - ЗМІ

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

В ніч проти 11 липня у Харкові лунають вибухи.

Про це інформує Суспільне. Харків у Telegram.

За попередньою інформацією, пролунало три дуже гучні вибухи.

Триває повітряна тривога. Не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку заявили про себе партизани – у місті з'явилися послання до російських окупантів.

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