Російські війська обстріляли приватний сектор Бахмуту: згоріли будинки

Про це у повідомленні у Facebook заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За оперативною інформацією, згоріло щонайменше 7 приватних житлових будинків.

Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідують наслідки обстрілу.

«Росія цілеспрямовано знищує наші міста й села та винищує мирне населення», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

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