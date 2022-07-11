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Російські війська обстріляли приватний сектор Бахмуту: згоріли будинки

Російські війська обстріляли приватний сектор Бахмуту: згоріли будинки

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Російські війська обстріляли приватний сектор Бахмуту: згоріли будинки

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Запалювальними боєприпасами обстріляли російські війська приватний сектор Бахмуту.

Про це у повідомленні у Facebook заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За оперативною інформацією, згоріло щонайменше 7 приватних житлових будинків.

Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідують наслідки обстрілу.

«Росія цілеспрямовано знищує наші міста й села та винищує мирне населення», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

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