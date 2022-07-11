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ЗСУ подякували США за HIMARS та боєприпаси

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ЗСУ подякували США за HIMARS та боєприпаси

ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у повідомленні у Facebook.

Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що 8 липня Сполучені Штати зобов’язалися надати Україні чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS і боєприпаси.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

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