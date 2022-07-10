Росіяни везуть техніку з Маріуполя в бік лінії фронту

Російські війська виводять техніку з Маріуполя в бік лінії фронту.
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, 9 липня ворожа техніка вирушила в бік Бердянська.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Вчора після 13:00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік м. Бердянськ", - зазначив Андрющенко.
За його словами, ще частину військової техніки з місць зберігання в Маріуполі додано до колони.
"Окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту", - підсумував радник міського голови Маріуполя.
Нагадаємо, у захопленому російськими військами Маріуполі на "Азовсталі" стався вибух. Внаслідок вибуху і пожежі, яка розгорілася після, постраждали самі загарбники.
Крім того, під час розмінування Маріуполя 9 липня загинули троє російських саперів.
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