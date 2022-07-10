ЗСУ "мінуснули" ворожий гелікоптер під Горлівкою

Українські захисники "приземлили" ворожий вертоліт у Донецькій області.
Тип гелікоптера наразі встановлюється.
Про це повідомляють у командуванні повітряних Сил ЗСУ.
"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що військові зенітного ракетного полку Повітряних сил України за добу знищили три російські безпілотні літальні апарати.