ЗСУ "мінуснули" ворожий гелікоптер під Горлівкою

Українські захисники "приземлили" ворожий вертоліт у Донецькій області.

Тип гелікоптера наразі встановлюється.

Про це повідомляють у командуванні повітряних Сил ЗСУ.

"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військові зенітного ракетного полку Повітряних сил України за добу знищили три російські безпілотні літальні апарати.