З новими ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 км, Україна зможе контролювати виходи з Криму - військовий експерт

Військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що з новими ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів Україна зможе тримати під вогневим контролем виходи з Криму.

За його словами, це дозволить звільнити окуповані териорії Херсонської та Запорізької областей, а Мелітополь, який є "ключем до всієї північної Таврії і виходом на Крим".

Про це Грабський сказав у коментарі Espreso.TV.

Військовий експерт підкреслює, що Херсонський напрямок є критично важливим для України не лише в тактичному, а й в оперативно-стратегічному вимірі.

"Якщо ми вирішимо питання визволення правого берега Херсонщини, ми фактично ліквідуємо загрозу для Миколаєва та Одеси у найближчій перспективі. А якщо говорити про подальшу перспективу, то на цьому плани Москви щодо просування до Придністров’я і окупації Молдови будуть виглядати ще більш сумнівними", - пояснює експерт.

Крім того, якщо Україні вдасться вийти до Каховського водосховища, то з більш потужними засобами ураження, зокрема ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 км, ми зможемо тримати під вогневим контролем виходи з Криму

"Для нас це означає можливість проведення більш активних операцій вже в північній Таврії (тимчасвоо окуповані райони Херсонської та Запорізької областей), тому що противнику буде дуже важко забезпечити те відносно невелике угрупування, яке є там на сьогодні", - вважає експерт.

Натомість Україна зможе проводити більш активні дії і "видавлювати" противника по напрямку на Мелітополь, який є "ключем до всієї північної Таврії і виходом на Крим".

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

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