Військовий експерт назвав напрямки на Донбасі, де окупанти намагаються наступати

Наразі ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку.

Про це сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

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"Росіяни продовжують наступальні дії. Особливо в районі Бахмуту – це один із напрямків. Другий напрямок – це Слов’янськ. Це, в принципі, незмінні напрямки наступів. Опосередкованим напрямком залишається Сіверськ. На південний схід від Ямполя - там теж російські війська намагаються просуватися. Можна сказати, що за минулу добу активного просування у російських підрозділів не було. Вони намагалися атакувати, розвивати наступальні дії від Світлодарської дуги, але нічого не вдалося. Окремі підрозділи російських сил вже виснажені і не можуть активно воювати, як це було, наприклад, місяць тому", - сказав він.

Раніше військовій експерт Олег Жданов висловив думку, що найближчими днями наступ російських військ стане неможливим.

"Поки що вони зберігають наступальні дії, штурмують наші позиції за рахунок військових запасів... Але завтра їх потрібно буде звідкись привезти, і це – під величезним питанням з урахуванням того, що ми наносимо таке вогневе ураження в найближчому тилу військам противника", – пояснив Жданов.