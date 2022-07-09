Окупанти взяли паузу на Донбасі і майже не атакують - ISW

Окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак.

Російські війська, ймовірно, взяли паузу для поповнення своїх запасів перед подальшим наступом на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дії російських військ в Україні.

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ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Проте, усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що кількість обстрілів російських військових не зменшилася, але наступи армії РФ останнім часом уповільнилися через системне знищення українськими військовими російських складів боєприпасів у глибокому тилу.

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