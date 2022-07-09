Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти взяли паузу на Донбасі і майже не атакують - ISW

Дата публікації
Перегляди
417
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти взяли паузу на Донбасі і майже не атакують - ISW

Фото: Associated Press

Окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак.

Російські війська, ймовірно, взяли паузу для поповнення своїх запасів перед подальшим наступом на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дії російських військ в Україні.

ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Проте, усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що кількість обстрілів російських військових не зменшилася, але наступи армії РФ останнім часом уповільнилися через системне знищення українськими військовими російських складів боєприпасів у глибокому тилу.

Знову в потягу - Зеленський записав нічне звернення дорогою з передової

Знову в потягу - Зеленський записав нічне звернення дорогою з передової

Читайте також:

Наступна публікація