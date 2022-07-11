Окупанти хочуть стратити двох полонених "азовців" - ЗМІ

Російські пропагандисти пишуть, що бойовики хочуть вбити Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколу "Фроста".

Двом полоненим бійцям з полку "Азову" загрожує страта.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці, а також писали російські пропагандисти.

Згідно з повідомленням, окупанти зібралися стратити бійця Миколу з позивним "Фрост" (прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенка (позтвний "Фокс").

За даними джерела видання у розвідці, окупанти вивезли полонених зі своєї колонії у невідомому напрямку.

Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що "азовців" засудили 9 липня, інші – що судилище ще має відбутися.

Спочатку пропагандисти РФ звинувачували бійців, що вони нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Проте ​жодних доказів цього не було.

Безпосередньо перед "судом" бойовики 8 липня скасували "мораторій на смертну кару".

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть ввести у Мелітополі смертну кару і вже заявили про це у росЗМІ.

Нагадаємо, захисника "Азовсталі" з позивним "Торк", який брав участь у героїчній обороні Маріуполя, звільнили під час обміну полоненими 29 червня. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі боєць отримав важке поранення. Історію захисника "Азовсталі" читайте за посиланням.

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