"Кадиров, де ти ховаєшся?": у Сєвєродонецьку заявили про себе партизани

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку заявили про себе партизани – у місті з'явилися послання до російських окупантів.

Партизани розклеють листівки містом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Місцеве підпілля поширило в місті послання для т.з. кадирівців – окупантів з Чечні, які займаються репресіями в тилу і є російським аналогом гестапо. Проте навіть в тилу ніхто не може гарантувати їм безпеку", – йдеться у повідомленні.

Опубліковано фотографії двох листівок, на одній з яких написано: "Аптішка, якого кольору будуть твої штанці, коли ми прийдемо за тобою?"

На другій роздруковано фотографію голови Чечні Рамзана Кадирова і написано: "Кадиров, де ти ховаєшся? Чому ми тебе не можемо знайти у Сєвєродонецьку?"

Нагадаємо, у захопленому Херсоні українські партизани попереджають російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони розклеюють по місту оголошення з цікавими написами.

Не так давно у Херсоні вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий. Після інциденту військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

А поблизу міста Гола Пристань підірвали автомобіль колаборанта Олексія Ковальова. Проте, що із самим колаборантом, наразі невідомо.

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