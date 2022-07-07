Окупанти атакували ракетами острів Зміїний

Сьогодні вранці, 7 липня, окупанти випустили по Зміїному дві ракети. В результаті чого на острові суттєво пошкоджено причал.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" в Telegram.

"На світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що окупанти намагалися провести авіарозвідку острова Зміїний та вдарити по ньому. До таких дій росіяни вдалися після повідомлення про те, що на Зміїному є прапор України. Однак тоді ця спроба загарбникам не вдалась, адже вони помітили загрозу застосування зброї ЗСУ під час наближення літаків.

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