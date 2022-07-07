"Чергове знущання": у Маріуполі окупанти встановили захмарні ціни в магазинах (фото)

В окупованому Маріуполі росіяни встановили захмарні ціни на гігієнічні товари в магазинах.

Найдешевший шампунь в магазині коштує 129 грн, губки для миття посуду - 71 грн, жіночі прокладки - 99 грн, памперси для дітей - 1 680 грн, засіб для миття посуду - 108 грн.

Місцеві мешканці просто не можуть купити їх, повідомили в міській раді.

Люди не мають роботи, грошей і гуманітарної допомоги.

"При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання з маріупольців, які щодня виживають у нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - розповіли в міськраді.

Нагадаємо, в окупованому Росією Маріуполі не вистачає їжі, відсутні вода та світло, зростає смертність. Росіяни зносять пошкоджені житлові будинки навіть без попередження їх мешканців. Місто зруйноване настільки, що відбудувати його коштуватиме понад $14 млрд.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

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