Щоденник окупанта: в перші дні війни росіяни стріляли в одне одного і побачили найманців, яких "офіційно в РФ немає"

Після сюжету ТСН про знайдений військовими щоденника окупанта, який у складі 25-тої артилерійської бригади Росії нищив і вбивав на Харківщині, до редакції надійшло чимало коментарів про бажання побачити кожну зі сторінок рукописного доробку російського солдата.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко, яка отримала від український військових цінний доказ злочинів росіян, щодня оприлюднює по кілька сторінок зі щоденника окупанта на позивний "Пес".

Передрук буде опублікований і на сайті ТСН.ua мовою оригіналу разом із фото кожної сторінки. Сьогодні 1-2 сторінки:

«Предисловие…

Привет, я решил начать дневник, чтобы не забыть многие события на этой войне…

Сегодня 28 марта 2022 года, а прибыл (пересек границу) я в этот хаос в ночь с 23 на 24 февраля, как забавно было, когда тебя поздравляют с праздником после того, как говорят “ночью выдвигаемся через границу, готовьте снаряжение”

Ну что… вкратце перескочу события прошедших дней…

23… и 24 февраля…

“Готовьте снаряжение, получайте боекомплект (патроны, гранатометы), в полночь колонна выдвинется через границу” Мы готовили форму, комплектовали рюкзаки, подгоняли броню под шуточные поздравления “С праздником”.

Господи, как же тогда каждый хотел разбить лицо каждому поздравляющему

Ночь… мы погрузились в свои “металлы” и колонна двинулась в сторону границы… Ночь прошла незаметно… утром уже стало более или менее осматриваться вокруг… обычна дорога, но по краям временами стояли еще дымящиеся БТР-ы и Тигры (хаммеры), так прошел весь этот день

Через пару дней…

Мы встали в каком-то поселке, весьма богатом, кстати… на следующий или в этот же день, обнаружился первый беспилотник, “Птичка”, так их называют у нас… из бесшумного оружия пытались его сбить, а дебилы, которые служат только по 3-4 месяца, пересрались и подумали, что враг напал… началась беспорядочная стрельба по своим. Моему товарищу Ефиму прилетела пуля в шею или щеку, не знаю точно я это все не видел, я был “на наводчике” в “металле”, обзор закрывал еб*ый урал артиллеристов, будь он неладен…

Фото: Юлія Кирієнко

Я так и не видел Ефима после этого, говорят он потерял много крови и был госпитализирован в Москву, с последующей комисацией. В этот же или следующий день, мы нашли себе дом, в котором мы смогли расположиться или укрыться от обстрелов…

Через пару дней мы впервые увидели представителей ЧВК, ребят в “нохе”, (камуфляж такой), кроссовках, а не берцах… Они двигаются малыми группами, по 4-6 человек … веселые парни, наши спросили у них кто они и откуда, на что получили ответ: “да, мы так, в гости пришли, скучно у вас тут, пойдем в Харьков, там вечеринка, девки пляшут” (Харьков под контролем украинских войск, и попытки прорыва туда столь малой группой - верная смерть)...

Эти парни - ЧВК (наемники), Частная Военная Компания, официально их на территории РФ нет, но это только официально…

Эти ребята воюют не за страну, не за властей, эти парни воюют за деньги, за бешенные бабки, но они всегда и везде, любая война - они идут туда… Поэтому ходят слухи, что они долго не живут… год, два - не больше, но это слух, его нужно проверять, на 100% я знать не могу…

Неделя до и после 10 марта…

(Далі буде…)

Фото: Юлія Кирієнко

Щоденник передали армійці, які брали участь у звільненні Харківщини, його знайшли у купі мотлоху в приватному будинку, де окупанти влаштували свій штаб. На сторінках російський солдат пише від руки про свою криваву подорож до України від першого дня повномасштабного вторгнення. Описує ледь не кожен день свого перебування на нашій землі. Рукопис "Пса" на 9 сторінках доводить злочини росіян. Окупант українськими військовими був ліквідований.

Читайте також:

Ворог майже розбомбив Мар’їнку і тепер взявся за Красногорівку, але там досі залишаються люди

Жнива під обстрілами: комбайнери виходять в поля цілодобово поки рашисти не випалили врожай повністю

"Не ігноруйте тривогу": Братчук повідомив, скільки носіїв крилатих ракет тримає РФ у Чорному морі