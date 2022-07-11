У Бєлгороді чути "ляскіт" у місті — соцмережі

2 "ляскота" пролунало у російському місті.
Про це повідомляють у місцевих соцмережах.
Причина поки що невідома.
Читачі соцмереж пишуть, що "ляскіт" було чути в районі аеропорту.
"Авіація над містом наша, не панікуйте", — раніше повідомлялося в місцевих російських пабліках.
Також повідомляють про вибухи і в тимчасово окупованій ворогом Новій Каховці. За попередньою інформацією горить склад боєприпасів окупантів.
Інформація перевіряється.
Нагадаємо, Росія у війні проти України почала використовувати застарілі ракети радянського зразка. Це свідчить про те, що російські окупанти заощаджують високоточні ракети.
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