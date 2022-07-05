Поіржавіла Ейфелева вежа потребує капітального ремонту

Ще у 2018 році на головний символ Парижа планували нанести два шари нової фарби, однак ремонт відклали.

Ейфелева вежа вкрита іржею і потребує повного ремонту, але натомість її лише “косметично” пофарбують перед Олімпійськими іграми в Парижі 2024 року.

Про це повідомляє з посиланням на конфіденційні джерела французьке видання Marianne.

За словами експертів, пам’ятка перебуває у поганому стані та вкрита іржею.

“Якби Гюстав Ейфель відвідав це місце, у нього стався б серцевий напад”, - цитує видання неназваного фахівця.

Раніше передбачалося, що приблизно 30% вежі буде оновлено через нанесення двох нових шарів фарби. Але роботи було перенесено через пандемією COVID-19 і наявність свинцю в старій фарбі.

Цього року “косметичний ремонт” охопить всього 5% споруди. На нього виділили 60 млн євро в рамках підготовки до Олімпіади 2024 року.

Окрім того, керуюча пам'яткою компанія під різними приводами відмовляється закривати її на тривалий час, щоб не втрачати прибуток.

Вежа з кованого заліза висотою 324 метри, побудована Гюставом Ейфелем наприкінці 19 століття, є одним з найбільш відвідуваних туристичних місць у світі, що приймає близько шести мільйонів відвідувачів щороку.

Нагадаємо, ЮНЕСКО остаточно внесла українську національну страву до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

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