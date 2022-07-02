Борщ наш: рішення ЮНЕСКО поставило крапку у кулінарній суперечці

До цього урядова команда та ентузіасти йшли три роки і виборювали цей статус для унікальної страви. І тепер ніхто не зможе претендувати на український борщ.

ЮНЕСКО остаточно внесла українську національну страву до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. Через російське вторгнення процедуру визнання улюбленого у світі борщу пришвидшили. До цього урядова команда та ентузіасти йшли три роки і виборювали цей статус для унікальної страви. І тепер ніхто не зможе претендувати на український борщ. Як намагалися росіяни вкрасти і цю українську спадщину, а українці розривали штучне поєднання Москви і борщу - дивіться у сюжеті ТСН за 1 липня 2022 року.

Заявка України мала чекати на чергу у ЮНЕСКО ще до 2023 року. Але повномасштабне вторгнення Росії розворушило чиновників ООН - борщ внесли до нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони.

"Сьогодні Російська Федерація і її сили на території України вбивають носіїв цього елементу, вбивають українців , українці є носіями цього коду, цього елементу ідентичності, бо борщ є таким, це те, що нам дає відчуття, що нас, українців відрізняє від інших націй і народів. І саме це одвічно трусило росіян. Вони на всіх дипломатичних фронтах намагалися приписати український борщ собі", - каже перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Свого часу на гачок російської пропаганди потрапляли знані ресторанні гіди. От як Michelin - приписав борщ до російської кухні. Скандал на весь світ. Українці штурмували коментарями сторінку видання і соромили упорядників. Після розмови із українськими дипломатами - штучне поєднання Москви і борщу - прибрали.

А в інформаційну атаку - пішла Україна.

Представник України в ООН Сергій Кислиця між перемішуванням інгредієнтів у притаманній йому манері розповідає, що Росія завжди привласнює собі не своє: "Є традиційна російська матрьошка, яка походить з Китаю, ну що я можу зробити, є традиційні російські пельмені, які також походять з іншого регіону світу, є дуже багато чого традиційного в Російській Федерації".

Саме тому було важливо виграти в росіян і цю - інформаційну та культурну війну.

"Вони (росіяни – ред.) заперечують нашу ідентичність, в усьому. Навіть в борщі, але оскільки ми перемогли в ситуації з боротьбою за борщ, це одна з тих перемог, яка наближає нас до головної перемоги у цій війні з росіянами. Так от, шановні товариші росіяни, вєлікій рускій мір закінчуєть в тому місці, де готують борщ", - каже міністр Культури України Олександр Ткаченко.

Віднині жоден ресторан світу не зможе в меню вказувати "борщ, російський суп".

"Це означатиме, що бренд борщу належатиме Україні, що культура приготування українського борщу зафіксується у свідомості міжнародної спільноти як український бренд, як український культурний код, як український елемент ідентичності", - зазначила Еміне Джапарова.

А усі українські родини, які вчора наварили борщу - сьогодні вже їдять світову культурну спадщину. Якою готові пригощати. Але не віддавати.

Слава борщу: як культова страва українців стала світовою культурною спадщиною

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