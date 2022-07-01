МОЗ розподілив 478 000 доз вакцини проти туберкульозу (БЦЖ)

Щеплення роблять на 3-5 добу життя дитини.

Відповідно до наказу МОЗ 478 000 доз вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) розподілені між регіонами.

Вакцини придбані коштом державного бюджету, повідомили у міністерстві.

Щеплення проти туберкульозу входить до Національного календаря профілактичних щеплень і є безоплатним.

Його виконують на 3-5 добу життя дитини. Ця вакцина захищає не від усіх форм захворювання, проте запобігає розвитку важких форм дитячого туберкульозу.

Якщо ви через війну перемістилися в інший регіон, ваша дитина може отримати щеплення протитуберкульозною вакциною незалежно від того, чи має вона укладену декларацію з лікарем, який надає первинну медичну допомогу. Укладати нову декларацію для цього не потрібно.

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